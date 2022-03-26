Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Наибольшее количество корректировок наблюдается в Шереметьево. Там задержали 4 рейса. Еще 21 отменили.

В столичном аэропорту Внуково задержаны 9 рейсов, а отменены 13. В Домодедово задержано три рейса и отменено 14.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов. Наибольшее количество корректировок произошло в воздушной гавани Внуково. Там задержали 1 рейс. При этом 13 самолетов не взлетели вовсе.