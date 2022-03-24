Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 49 рейсов.

Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 4 рейса. При этом 11 самолетов там не взлетят вовсе.

В аэропорту Домодедово известно об отмене 4 взлетов. Кроме того, 14 рейсов там отменили.

В свою очередь, в Шереметьево 4 рейса задержали и 12 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов. Больше всего корректировок было внесено в расписание Домодедово и Шереметьево.