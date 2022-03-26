Финская компания VR Transpoint приостанавливает с 27 марта прием поездов из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финская железнодорожная компания VR Transpoint, являющаяся дочерней структурой государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам, приостанавливает прием поездов из России с 27 марта. Об этом говорится в сообщении VR Group.

"Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", – пояснил президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Прием поездов из России прекращается 27 марта с 12:00. В VR Transpoint уточнили, что возврат вагонов из Финляндии в Россию при этом продолжится.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens приостанавливает действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан". Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро.