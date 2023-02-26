Движение восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП с бетономешалкой

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Движение восстановили в Лефортовском тоннеле в Москве после ДТП с участием автобетоносмесителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента ГО и ЧС.

"Происшествие ликвидировано, движение в тоннеле восстановлено", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее в воскресенье. Грузовик столкнулся с легковой машиной, после чего опрокинулся, перегородив проезжую часть. Движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто.

Как рассказали в департаменте, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

В результате опрокидывания произошел разлив бетона на площади в два квадратных метра. На место были вызваны два расчета спасателей. В ликвидации последствий ДТП участвовал также автомобильный кран.



Бетономешалка опрокинулась в Лефортовском тоннеле в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!