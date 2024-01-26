В МВД предложили лишать водительских прав за использование скрывающих номера устройств

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В МВД РФ предложили лишать водительских прав за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ввести подобные меры предлагают, усилив административную ответственность за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами с госномерами, оборудованными устройствами, которые препятствуют идентификации номеров или позволяют их видоизменить.

Лишать прав за использование устройств в ведомстве предложили на срок от одного до полутора лет с конфискацией приборов. По мнению МВД, реализация меры позволит исключить возможность использования устройств в будущем.

До этого автомобилистов предупредили, что за использование устройств, скрывающих номера машин, им могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить прав на 1–3 месяца. Оштрафовать за такое правонарушение могут даже в случае, если оно установлено в авто, но не используется.



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