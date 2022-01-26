Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов Стамбул – Москва

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Прокуратура организовала проверку из-за задержек авиарейсов из Стамбула в Москву на фоне непогоды в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов, предусмотренных пунктом 99 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", <...> услуг, в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах", – сказали в ведомстве.

Сотрудники ведомства также оценят работу столичных аэропортов на предмет своевременного информирования пассажиров о задержках, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на их территориях.

24 января все рейсы с вылетом из Стамбула приостановили из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В результате в аэропорту застряли тысячи россиян.

Почти сутки их не могли заселить в гостиницы. Авиакомпания "Победа" между тем утверждала, что ищет способы помочь своим клиентам: людей кормили и пытались оказать им любую возможную помощь.

