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13:51

Порядка 1,5 тысячи железнодорожников борются со снегопадом на МЖД

транспорт погода

13:51

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Для очистки железнодорожного полотна Московской железной дороги от снега задействованы порядка 1,5 тысячи железнодорожников и 88 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба магистрали.

Работы ведутся круглосуточно, уборка снега проходит штатно. Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику.

По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего к зимнему сезону подготовлено свыше 160 единиц техники. ​

Высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может достигнуть 65–70 сантиметров и больше. Сергей Собянин заявил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Столичный главк МЧС предупредил об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

На дорогах Москвы работают экипажи "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за снегопада. Центр организации дорожного движения посоветовал горожанам пользоваться метро из-за непогоды. Столичный метрополитен заявил о готовности к работе в сложных погодных условиях.

транспорт погода

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