Свыше 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
О причинах корректировки в расписаниях не сообщается.
Так, в Домодедово задержали 14 рейсов и отменили два. В Шереметьево отменили 11 рейсов, семь задержали.
Во Внуково отменено восемь рейсов, задержано 10.
Ранее сообщалось, что самолет, выполняющий рейс из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Хабаровске.
Причиной стала непогода в пункте назначения. Аэропорт Якутска не смог принять лайнер из-за сильного тумана. Метеорологическая видимость составляла 200 метров. Температура в городе была 47 градусов мороза.
В начале декабря в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 50 рейсов из-за сильного снегопада. Тогда снежный покров в городе вырос до 20 сантиметров.
"Специальный репортаж": "лед на крыле"
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