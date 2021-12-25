Свыше 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

О причинах корректировки в расписаниях не сообщается.

Так, в Домодедово задержали 14 рейсов и отменили два. В Шереметьево отменили 11 рейсов, семь задержали.

Во Внуково отменено восемь рейсов, задержано 10.

Ранее сообщалось, что самолет, выполняющий рейс из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Хабаровске.

Причиной стала непогода в пункте назначения. Аэропорт Якутска не смог принять лайнер из-за сильного тумана. Метеорологическая видимость составляла 200 метров. Температура в городе была 47 градусов мороза.

В начале декабря в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 50 рейсов из-за сильного снегопада. Тогда снежный покров в городе вырос до 20 сантиметров.