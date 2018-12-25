Очередь за крыльями: назван самый загруженный день в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Путешественникам, которые собираются покинуть Москву в предновогодние дни, рекомендуют приезжать в аэропорт не позднее, чем за три часа до вылета. А самым загруженным днем для воздушных гаваней столицы станет 30 декабря, сообщает пресс-служба туристического сервиса Aviasales.

По словам авторов исследования, 25% всех праздничных бронирований приходится на последний день этой недели. В связи с этим путешественникам нужно быть готовым к заторам на дорогах и очередям в терминалах. Кроме того, им стоит отказаться от личных машин и такси и сесть в "Аэроэкспресс". А ускорить получение посадочного талона можно с помощью онлайн-регистрации.

Ожидается, что самыми популярными зонами вылета станут залы со стойками регистрации в Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Эти направления вошли в топ популярных рейсов у москвичей. А вот в зарубежном рейтинге оказались Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага.

Ранее в аэропорту Домодедово открылись две дополнительные зоны обслуживания пассажиров "Аэроэкспресса". В них можно приобрести билеты, узнать расписание и другую необходимую информацию.