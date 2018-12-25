Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:04

Очередь за крыльями: назван самый загруженный день в аэропортах Москвы

транспорт

12:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Путешественникам, которые собираются покинуть Москву в предновогодние дни, рекомендуют приезжать в аэропорт не позднее, чем за три часа до вылета. А самым загруженным днем для воздушных гаваней столицы станет 30 декабря, сообщает пресс-служба туристического сервиса Aviasales.

По словам авторов исследования, 25% всех праздничных бронирований приходится на последний день этой недели. В связи с этим путешественникам нужно быть готовым к заторам на дорогах и очередям в терминалах. Кроме того, им стоит отказаться от личных машин и такси и сесть в "Аэроэкспресс". А ускорить получение посадочного талона можно с помощью онлайн-регистрации.

Ожидается, что самыми популярными зонами вылета станут залы со стойками регистрации в Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Эти направления вошли в топ популярных рейсов у москвичей. А вот в зарубежном рейтинге оказались Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага.

Ранее в аэропорту Домодедово открылись две дополнительные зоны обслуживания пассажиров "Аэроэкспресса". В них можно приобрести билеты, узнать расписание и другую необходимую информацию.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика