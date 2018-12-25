Очередь за крыльями: назван самый загруженный день в аэропортах Москвы

Путешественникам, которые собираются покинуть Москву в предновогодние дни, рекомендуют приезжать в аэропорт не позднее, чем за три часа до вылета. А самым загруженным днем для воздушных гаваней столицы станет 30 декабря, сообщает пресс-служба туристического сервиса Aviasales.
По словам авторов исследования, 25% всех праздничных бронирований приходится на последний день этой недели. В связи с этим путешественникам нужно быть готовым к заторам на дорогах и очередям в терминалах. Кроме того, им стоит отказаться от личных машин и такси и сесть в "Аэроэкспресс". А ускорить получение посадочного талона можно с помощью онлайн-регистрации.
Ожидается, что самыми популярными зонами вылета станут залы со стойками регистрации в Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Эти направления вошли в топ популярных рейсов у москвичей. А вот в зарубежном рейтинге оказались Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага.
Ранее в аэропорту Домодедово открылись две дополнительные зоны обслуживания пассажиров "Аэроэкспресса". В них можно приобрести билеты, узнать расписание и другую необходимую информацию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.