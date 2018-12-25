В аэропорту Домодедово открылись дополнительные зоны "Аэроэкспресс"

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На территории аэропорта Домодедово начали работу две дополнительные зоны обслуживания пассажиров аэроэкспрессов, передает Агентство "Москва". Здесь можно приобрести билеты, узнать расписание и другую необходимую информацию.

В пресс-службе "Аэроэкспресс" отметили, что новые стойки компании расположены около выхода №4 и у выхода из зоны прилета международных авиалиний. Скоро на этих стойках будут установлены билетопечатающие автоматы для самостоятельной покупки проездного.

По словам генерального директора "Аэроэкспресс" Алины Бисембаевой, открытие дополнительных стоек позволяет распределить потоки пассажиров и предотвратить появление очередей перед кассами.

Ранее сообщалось, что оплата билетов на поезда "Аэроэкспресса" стала доступна для пользователей Googlе Pay.

Осенью 2018 года компания зафиксировала рост популярности мобильного приложения на 27% по сравнению с 2017 годом. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сервис "Аэроэкспресс" вошел в тройку самых востребованных транспортных мобильных приложений у жителей столицы.