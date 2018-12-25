Карты "Тройка" превратились в наклейки и вкладыши

Столичный метрополитен начал выпускать транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Приобрести продукцию можно на станциях "Маяковская" и "Трубная". Новые носители, размеры которых вдвое меньше обычной "Тройки", расположены в сувенирных витринах на стойках "Живое общение".
Наклейку с функцией билета можно прикрепить на смартфон, а вкладыш достаточно поместить в чехол с гаджетом. Обладатели новых видов карт смогут просто прикладывать свои устройства к турникету.
Всего выпущено 250 наклеек и столько же вкладышей. Цена вкладыша составляет 300 рублей, а вот наклейка обойдется в 350 рублей. Пополнить баланс можно в кассах метрополитена и в мобильном приложении "Метро Москвы".
Специально к открытию Московских центральных диаметров столичная подземка выпустила 10 тысяч тематических карт "Тройка". На билетах изображены новейший поезд городского типа "Иволга", который будет курсировать на первых двух диаметрах, логотип и слоган МЦД – "Сквозь город удобнее и быстрее".
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