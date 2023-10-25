Контролеры выявили более 650 безбилетников в ходе проверок на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Контролеры в ходе проверок на проблемных маршрутах автобусов на севере Москвы выявили и оштрафовали более 650 безбилетников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Полицейские 24 октября помогли проверяющим билеты сотрудникам работать возле станций метро "Водный стадион" и "Ховрино". Проверки прошли на автобусных маршрутах, где чаще всего фиксировались случаи безбилетного проезда: 65, 65К, 70, 72, 565, 621, 698, 123, 139, 500, 594, 570, Е41 и 283.

Все валидаторы в проверенных автобусах оказались исправными, уточнили в пресс-службе.

"Благодарим тех, кто исправно оплачивает проезд в городском транспорте. Прикладывать проездной, даже если он безлимитный или социальный, нужно при входе в транспорт. Обязательно дождитесь зеленой галочки", – напомнили в Дептрансе.

Кроме того, оплаченная поездка будет не только гарантией получения пассажирами страховой выплаты, но и поможет перевозчику оценивать загруженность маршрута и выпускать дополнительный транспорт, рассказали в департаменте.

Отмечается, что проверки в усиленном режиме будут проходить регулярно на этих и других маршрутах Москвы.

Ранее сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" рассказал, что сотрудник, опоздавший на работу из-за проверки оплаты проезда в московском транспорте, сможет получить подтверждение для работодателя в департаменте транспорта.

Этим летом Дептранс сообщал, что число оплаченных поездок в Москве выросло на 6% после повышения штрафов за безбилетный проезд. В настоящее время в столице штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 2 000 рублей, за неправомерное использование карты москвича – 4 000 рублей.

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