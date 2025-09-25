Загруженность дорог в Москве выросла до девяти баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность на дорогах Москвы достигла девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс Пробки".

Движение затруднено на нескольких вылетных магистралях, а также в ряде районов на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также загруженность фиксируется на Третьем транспортном и Садовом кольце.

По прогнозам сервиса, интенсивность движения в столице начнет снижаться к 20:00.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил горожан и гостей города о возможных локальных ограничениях движения в центре Москвы в пятницу, 26 сентября.

Также на дорожную обстановку в этот день могут повлиять небольшие аварии, ремонтные работы и короткий рабочий день. В связи с этим граждан призвали пересесть на общественный транспорт.

