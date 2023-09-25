Седло, гироскутер и велосипед забыли пассажиры ЦППК с января 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала года пассажиры ЦППК забыли в поездах около тысячи своих вещей, сообщила пресс-служба перевозчика.

По сообщению компании, 250 случаев из тысячи пришлись на летние месяцы. Чаще всего свои вещи граждане забывали на Курском, Казанском и Белорусском направлениях. Самые интересные "потеряшки" – седло для верховой езды, самокат, гироскутер, кейс из-под электроинструмента и велосипед.

Кроме того, один пассажир на Курском направлении оказался крайне забывчивым: во время поездки он вспомнил, что у кассы забыл телефон. На ближайшей остановке он вышел из поезда, оставив в вагоне свой рюкзак.

В ЦППК просят пассажиров быть внимательными. Гражданам напомнили, что при утере вещей надо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. На маршрутах МЦД о потерях нужно заявить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или отправить обращение в приложении "Метро Москвы". Все найденные предметы хранятся на специальных складах до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что основные параметры проекта МЦД-5 представят до конца года. Сейчас же проект диаметра на стадии инженерных изысканий.