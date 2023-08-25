Хуснуллин предложил построить ВСМ в сторону юга и востока России

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После завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург необходимо начать строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума (МУФ).

"В первую очередь надо развивать направление Москва – Санкт-Петербург. Второе важнейшее направление – это все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю", – сказал он во время своего выступления.

По словам Хуснуллина, третьим направлением должен стать восток, так как оно весьма перспективно, россияне смогут посещать Нижний Новгород, Казань и другие города страны.

Ранее заместитель министра транспорта России Валентин Иванов заявлял, что работы по проекту ВСМ Москва – Санкт-Петербург должны завершиться в 2028 году, после чего на ней будет открыто движение.

В середине июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приступить к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Владимир Путин отмечал, что новая железнодорожная магистраль сократит время в пути между городами до двух часов. Помимо этого, время в пути между Москвой и Тверью сократится до примерно 40 минут, а между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – до 30 минут, добавил он.



"Актуальный репортаж": время в пути по ВСМ от Москвы до Петербурга сократится до 2 часов