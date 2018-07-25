Четыре автобусных маршрута в Москве изменятся 28 июля на время "Ночного забега"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мосгортранс" предупредил, что 28 июля четыре автобусных маршрута столицы изменятся на время проведения "Ночного забега" по набережным Москвы-реки.

С 20:00 до окончания спортивного мероприятия 225 автобус будет следовать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.

Помимо этого, с 20:30 автобус "т79" будет следовать от "Лужников" по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и улице Большая Пироговская до Зубовской площади и далее привычным маршрутом. На обратном пути транспорт после остановки "Парк культуры" двинется по Комсомольскому проспекту.

В свою очередь, автобусы номер 64 и 216 будут доступны для пассажиров в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.

Ранее сообщалось, что движение у стадиона "Лужники" ограничат 28 и 29 июля.

"Ночной забег" – традиционное спортивное мероприятие для любителей активного отдыха. В этом году участники пробегут марафон расстоянием 10 километров. Начало забега запланировано на 22:30 по московскому времени.