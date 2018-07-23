Движение ограничат у стадиона "Лужники" 28 и 29 июля

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Ограничения движения введут в районе столичного стадиона "Лужники" 28 и 29 июля. Перекрытия установят для проведения "Ночного забега", сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 21:30 28 июля до 0:30 29 июля нельзя будет проехать по улице Лужники от арены до Лужнецкой набережной. Ее участок до Новооандреевского моста перекроют с 21:45 субботы до 0:15 воскресенья. Ограничения также запланированы на Фрунзенской набережной с 22:00 28 июля до 0:15 29 июля. С 22:10 до 23:55 субботы закроют проезд на участке Пречистенской набережной от Крымского моста до Патриаршего моста.

"Ночной забег" – традиционное столичное мероприятие для любителей спортивного отдыха. В 2018 году участники пробегут 10 километров. Марафон начнется в 22:30.