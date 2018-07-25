Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Участок Филевской линии столичной подземки между станциями "Киевская" и "Кунцевская", закроют на ремонт 28 и 29 июля, сообщает пресс-служба московского метро.
В этот период будут курсировать компенсационные маршруты "КМ1" и "КМ2". Первые проследуют между "Киевской" и "Кунцевской" с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Маршрут "КМ2" свяжет "Багратионовскую" и "Фили". Автобусы будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит не более двух минут.
В обычном режиме станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" возобновят работу в понедельник, 30 июля, в 5:30.
За 48 часов планируется выполнить строительные работы в подплатформенных участках станций, монтаж и прокладку кабельных сетей. Кроме того, там заменят рельсы, укрепят верхнее строение пути и проведут алюминотермитную сварку рельсовых стыков для снижения шума и вибраций. На некоторых станциях также начнут работы над фасадами, колоннами и полом.
На временно закрытых станциях, а также на "Киевской", "Кунцевской" и "Александровском саде" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. А на первые две станции выйдут сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: