Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участок Филевской линии столичной подземки между станциями "Киевская" и "Кунцевская", закроют на ремонт 28 и 29 июля, сообщает пресс-служба московского метро.

В этот период будут курсировать компенсационные маршруты "КМ1" и "КМ2". Первые проследуют между "Киевской" и "Кунцевской" с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Маршрут "КМ2" свяжет "Багратионовскую" и "Фили". Автобусы будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит не более двух минут.

В обычном режиме станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" возобновят работу в понедельник, 30 июля, в 5:30.

За 48 часов планируется выполнить строительные работы в подплатформенных участках станций, монтаж и прокладку кабельных сетей. Кроме того, там заменят рельсы, укрепят верхнее строение пути и проведут алюминотермитную сварку рельсовых стыков для снижения шума и вибраций. На некоторых станциях также начнут работы над фасадами, колоннами и полом.

На временно закрытых станциях, а также на "Киевской", "Кунцевской" и "Александровском саде" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. А на первые две станции выйдут сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.