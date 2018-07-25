Ильинку и Васильевский Спуск перекроют на время финиша ралли "Шелковый путь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иван Васильев
В столице 27 июля пройдет ралли "Шелковый путь". В связи с этим событием перекроют центральные улицы города, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
"Движение ограничат на Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади с 15:30 до 22:00 и на Васильевском Спуске с 16:00 до 23:00 из-за проведения международного ралли", – сообщает источник.
Помимо этого, с 10:00 до 17:00 будет организован левый поворот с Кремлевской набережной на площадь Васильевский Спуск.
"Шелковый путь" – это ежегодный международный ралли-марафон, который проводится с 2009 года на территории России, а также в странах Центральной Азии и Китая. Участники заезда соревнуются на внедорожниках и грузовиках.
В этом году ралли стартовало 7 июля в Москве. В нем принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, а 24 июля к ним присоединились также гонщики российского чемпионата по ралли-рейдам.
Маршрут заезда пролегает через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также Калмыкию. Финишируют гонщики 27 июля на Красной площади.
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