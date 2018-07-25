Выделенные полосы появились на семи столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На семи столичных улицах появились новые участки выделенных полос, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
17 автобусных маршрутов получили право приоритетного проезда на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной улице, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Теперь транспорт станет курсировать без задержек, подчеркнул заммэра. На отдельных участках скорость движения возрастет на 50 процентов, а пассажиры сэкономят в пути до 15 минут.
Общая протяженность новых выделенных полос достигает двух километров. По словам Ликсутова, их вводят только там, где приоритет наземному транспорту нужен больше всего.
Ранее глава департамента транспорта заявил, что в ближайшие несколько месяцев в городе появятся еще семь километров выделенных полос. Он пояснил, что это должно увеличить скорость общественного транспорта на участках на 30 процентов.
Где появились новые выделенные полосы
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