В столице появятся еще семь км выделенных полос

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столице в ближайшие несколько месяцев появятся еще семь километров выделенных полос, сообщает телеканал Москва 24. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас еще в разработке дополнительное количество выделенных полос. Такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта мы будем продолжать", – сказал Ликсутов.

По его словам, введение дополнительных выделенок увеличит скорость общественного транспорта на этих участках на 30%. Он добавил, что в конце декабря у столичных властей появится возможность определять, кто будет допускаться на эти полосы. По словам Ликсутова, там не будет личных автомобилей, а только автобусы, например, туристические.