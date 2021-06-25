Карта "Тройка" появится во Владимирской области

Фото: Дептранс Москвы



В нескольких городах Владимирской области появится возможность оплатить проезд на автобусе с помощью карты "Тройка". Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На данный момент такая возможность уже появилась на маршрутах Сергиевого посада и Ярославля. В ведомстве отметили, что планируют запустить проезд по "Тройке" по всему золотому кольцу в ближайшее время.

"Запуск "Тройки" важен не только для путешественников, жители области получат не просто удобный носитель для оплаты проезда, а прогрессивную экосистему, которая включает в себя различные сервисы для пассажиров, а также удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для повышения транспортной доступности в регионе", – отметил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.