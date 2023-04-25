Ряд столичных улиц будет перекрыт вечером 25 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд улиц в центре Москвы будут временно перекрыты во вторник, 25 апреля, с 21:00. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения связаны с подготовкой к мероприятиям. Так, в указанный период полностью перекроют:

Участок на Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара;

Участок на Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;

Участок на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека;

Съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2, по 1-й Тверской-Ямской до дома 2, строения 1, по Тверской-Ямской улице;

Участок на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы;

Участок на улице Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки;

На Никитской улице от Моховой до Романова переулка;

В Дептрансе добавили, что возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском бульваре (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстном бульваре (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до Тверской).

В департаменте призвали москвичей заранее планировать все маршруты.

Ранее в Федеральной службе охраны (ФСО) рассказали, что Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.