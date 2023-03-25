Почти 14 миллионов пассажиров перевезли авиакомпании РФ с начала 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские авиакомпании с начала 2023 года перевезли 13,8 миллиона пассажиров, тем самым перевыполнив план на 416 тысяч человек. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

На 2023 год Минтранс РФ поставил авиакомпаниям задачу перевезти 101,3 миллиона человек.

"Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 миллиона пассажиров, это на 416 тысяч пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год", – цитирует Савельева РИА Новости.

На встрече с российским лидером Савельев также затронул вопрос железнодорожных перевозок в Крым. В период с 1 мая по 30 сентября, сообщил он, поездами в Крым планируют доставить 3 миллиона человек.

Помимо этого, сообщил Савельев, в преддверии летнего сезона российские авиалинии расширят маршрутную сеть. Водным транспортом с начала сезона планируют перевезти 9,5 миллиона пассажиров.



Новости часа: Путин проводит встречу с главой Минтранса РФ Савельевым

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