Водителей попросили парковаться внимательнее из-за ветра

Столичных водителей призвали тщательно соблюдать правила дорожного движения и не ставить машины вблизи деревьев или рекламных щитов из-за усиления ветра. Такое предупреждение опубликовал Администратор Московского парковочного пространства в своем микроблоге в Twitter.
Как напомнили сотрудники АМПП, 25 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки, а порывы ветра местами наберут скорость до 15 метров в секунду. "На дорогах скользко. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны при парковке и не оставляйте автомобили у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", – обратились к автомобилистам представители "Московского паркинга".
Сегодня в столице синоптики обещают небольшие осадки, ветер местами усилится до 15 м/с. На дорогах скользко. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны при парковке и не оставляйте автомобили у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. #АМПП#погода
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на сутки. А специалисты ЦОДД, в свою очередь, посоветовали водителям быть очень аккуратными в поездках и "поберечь себя до весны".
Ситуацию на дорогах также осложняет переменчивость погоды. По прогнозам, в начале новой недели в городе потеплеет до плюсовых значений, но в среду арктические воздушные массы принесут резкое похолодание.
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