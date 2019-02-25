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09:46

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Водителей попросили парковаться внимательнее из-за ветра

Водителей предупредили об опасном ветре

транспорт погода

09:46

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали тщательно соблюдать правила дорожного движения и не ставить машины вблизи деревьев или рекламных щитов из-за усиления ветра. Такое предупреждение опубликовал Администратор Московского парковочного пространства в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнили сотрудники АМПП, 25 февраля в Москве ожидаются небольшие осадки, а порывы ветра местами наберут скорость до 15 метров в секунду. "На дорогах скользко. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны при парковке и не оставляйте автомобили у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", – обратились к автомобилистам представители "Московского паркинга".


Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на сутки. А специалисты ЦОДД, в свою очередь, посоветовали водителям быть очень аккуратными в поездках и "поберечь себя до весны".

Ситуацию на дорогах также осложняет переменчивость погоды. По прогнозам, в начале новой недели в городе потеплеет до плюсовых значений, но в среду арктические воздушные массы принесут резкое похолодание.

транспорт погода

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