Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный аэропорт Сочи, где до этого были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения", – указано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что аэропорт вводил ограничения на прилет и вылет воздушных судов с 23:13 24 января до 02:07 25 января.

22 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает и не выпускает самолеты из-за непогоды. 15 бортов вынужденно ушли на запасные аэродромы.