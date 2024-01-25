02:59Транспорт
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международный аэропорт Сочи, где до этого были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.
"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения", – указано в сообщении.
В Росавиации уточнили, что аэропорт вводил ограничения на прилет и вылет воздушных судов с 23:13 24 января до 02:07 25 января.
22 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает и не выпускает самолеты из-за непогоды. 15 бортов вынужденно ушли на запасные аэродромы.
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