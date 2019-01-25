Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено после аварии с участием грузовика, передает информационный центр транспортного комплекса Москвы в микроблоге в Twitter.

"Троллейбусные провода продолжают чинить – маршруты троллейбусов по-прежнему изменены, работают автобусы", – говорится в сообщении.

В ЦОДД предупреждали о затруднениях на дорогах по пути в центр на шоссе Энтузиастов. У станции метро "Авиамоторная" ограничивали движение в центр до одной полосы, водителям советовали объезжать участок по Северо-Восточной хорде, Щелковскому шоссе или Рязанскому проспекту.

Ранее сообщалось, что бетономешалка в Москве зацепила и порвала провод. Трамваи № 12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы № 24, 30, 53 столкнулись с задержками.