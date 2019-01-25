Движение в центр на шоссе Энтузиастов затруднено из-за аварии: грузовик задел провода контактной сети, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение в городе рабочее – пять баллов. Есть проблемы на шоссе Энтузиастов. У станции метро "Авиамоторная" ограничено движение в центр до одной полосы. Чинят контактную сеть, которую зацепил грузовик", – говорится в сообщении.

Водителям посоветовали объезжать участок по Северо-Восточной хорде, Щелковскому шоссе или Рязанскому проспекту.

Ранее сообщалось, что бетономешалка в Москве зацепила и порвала провод. Трамваи № 12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы № 24, 30, 53 задерживаются.