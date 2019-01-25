Бетономешалка оборвала контактный провод на шоссе Энтузиастов

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Бетономешалка в Москве зацепила и порвала провод, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная". Нет движения трамваев в сторону центра.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили, что задерживаются трамваи №12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы №24, 30, 53. По этим маршрутам курсируют автобусы.