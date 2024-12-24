ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей призвали до 20:00 24 декабря использовать для поездок по городу метро, поскольку ситуация на дорогах оценивается в восемь баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

В данный момент интенсивное движение зафиксировано на Дорогомиловском мосту в оба направления, Смоленском бульваре в обе стороны, Садовом кольце. В оба направления сейчас свободно на Волгоградском проспекте в районе дома 69, Алтуфьевском шоссе в районе дома 31, корпуса 1, а также на МКАД в районе Хабаровской улицы.

На движение транспорта влияют погода, локальные ограничения, увеличение количества машин и поездок в предновогодние дни, ремонтные работы и мелкие аварии.

Ранее в Москве подтопило участок Перовского шоссе около дома 16. Из-за этого по 2-й Карачаровской улице от дома 1 до дома 16/2 на Перовском шоссе ограничивали движение автомобилей.

На месте работали инспекторы ГИБДД, которые контролировали и управляли движением, а также предоставляли водителям необходимую поддержку.