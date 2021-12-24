На Сокольнической линии метро увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Сокольнической линии столичного метро нет движения поездов от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за человека на пути. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Также нет движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского".

"В обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что машинисту поезда стало плохо на станции "Мякинино" столичного метро. По словам очевидца, его без сознания заметили пассажиры, которые ожидали состав на станции. В первые несколько минут мужчина не понимал, что происходит, однако позже пришел в себя.