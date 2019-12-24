S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines и Utair не ожидают срыва полетов в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпании S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines и Utair не ожидают срыва полетов в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы перевозчиков.
"S7 Airlines не планирует получение новых воздушных судов в период новогодних праздников, на выполнении рейсов авиакомпании ситуация (описанная в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). – Прим. ред.) не повлияет", – сказали в пресс-службе авиакомпании.
В пресс-службе авиакомпании Azur Air также отметили, что в письме АЭВТ речь не идет о воздушных судах компании. Ситуация со срывом не коснется и Utair, все рейсы авиакомпании будут выполняться по плану.
В свою очередь, в авиакомпании Nordwind Airlines рассказали, что получили два новых воздушных судна Boeing 737–800 и уже внесли их в сертификат эксплуатанта. Первый рейс запланирован на 28 декабря, самолеты будут использованы и для перелета по новогодней программе авиакомпании Nordwind.
Накануне СМИ сообщили, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объединяющая 27 авиакомпаний РФ, предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники. Связано это с отсутствием решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов.
Глава АЭВТ Владимир Тасун в обращении к замминистра транспорта Александру Юрчику назвал сложившуюся ситуацию критической. Согласно данным АЭВТ, среди членов ассоциации авиакомпании: S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, "Икар", Nordwind Airlines, Red Wings, Azur Air и другие.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год.
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