Парковочные места появились в Морозовской детской больнице для родителей

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Родители пациентов Морозовской детской больницы смогут оставлять свои автомобили на парковке, которая была расширена на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По просьбам жителей, правила въезда и нахождения на территории были детально проработаны. Они опубликованы на сайте учреждения.

"Родители, сопровождающие маленьких пациентов, теперь могут оставить машину непосредственно на территории больницы. А в случае экстренной госпитализации могут подъехать прямо к приемному отделению – машину пропустят без заблаговременного оформления пропуска", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости оказания экстренной помощи максимальное время парковки на территории больницы составляет два часа. Для удобства автомобилистов маршрут движения к парковкам и выездам оснащен соответствующей наземной разметкой. За соблюдением порядка проследит специальный персонал. Чтобы попасть на территорию больницы на машине, нужно будет оформить пропуск.

"При себе необходимо иметь паспорт. Следует учитывать, что в дневное и ночное время для въезда используются разные КПП", – пояснили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начали обустраивать специальные парковки около городских медицинских учреждений. Он пояснил, что городские власти занимаются вопросом организации стоянок там, где это возможно.