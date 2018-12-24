Парковочные места появились в Морозовской детской больнице для родителей

Родители пациентов Морозовской детской больницы смогут оставлять свои автомобили на парковке, которая была расширена на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
По просьбам жителей, правила въезда и нахождения на территории были детально проработаны. Они опубликованы на сайте учреждения.
"Родители, сопровождающие маленьких пациентов, теперь могут оставить машину непосредственно на территории больницы. А в случае экстренной госпитализации могут подъехать прямо к приемному отделению – машину пропустят без заблаговременного оформления пропуска", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в случае необходимости оказания экстренной помощи максимальное время парковки на территории больницы составляет два часа. Для удобства автомобилистов маршрут движения к парковкам и выездам оснащен соответствующей наземной разметкой. За соблюдением порядка проследит специальный персонал. Чтобы попасть на территорию больницы на машине, нужно будет оформить пропуск.
"При себе необходимо иметь паспорт. Следует учитывать, что в дневное и ночное время для въезда используются разные КПП", – пояснили в департаменте.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начали обустраивать специальные парковки около городских медицинских учреждений. Он пояснил, что городские власти занимаются вопросом организации стоянок там, где это возможно.
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