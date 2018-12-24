Полис ОСАГО могут привязать к водителю

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который дополнит порядок заключения договора ОСАГО. Они предлагают привязать полис к водителю, чтобы документ действовал для любого технического средства, принадлежащего страхователю. Текст инициативы опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, при наличии такого полиса ОСАГО, заключенного в отношении водителя, страхователь может управлять другой машиной той же категории, не вписывая ее в другой полис.

В настоящее время данный вид страхования осуществляется только в отношении конкретного транспортного средства, хотя закон предусматривает обязательность страхования именно гражданина.

Сейчас страхователь несет финансовую ответственность за лиц, вписанных в его полис ОСАГО. Получается, что если ДТП происходит по вине другого человека, для владельца авто увеличивается стоимость полиса.

Предполагается, что хозяева машин смогут выбрать, какой вид договора ОСАГО является для них наиболее практичным и экономически выгодным. В частности, на размер стоимости полиса в будущем может влиять только его возраст, стаж и аварийность.

Заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Илья Соломатин считает, что нигде в мире нет такого универсального полиса, как ОСАГО, передает радио "Москва FM".

"Уже запущена реформа ОСАГО, которую проводит правительство в лице Минфина и ЦБ. Уже проработано три этапа этой реформы. В настоящий момент эти идеи немного не коррелируются с теми планами, которое уже разработали правительство и Центральный банк", – сказал Соломатин.

А вот автоэксперт Алексей Кованов полагает, что привязать полис к водителю, а не к машине, может быть выгодно только на первый взгляд. Он подчеркнул, чаще всего в российской семье одна машина, поэтому дешевле будет сделать один полис без ограничений.

Ранее сообщалось, что столичным таксистам запретят работать без полиса ОСАГО. Московский Дептранс совместно с ГИБДД ранее задумались о создании единой онлайн-системы по контролю за наличием ОСАГО у перевозчиков.