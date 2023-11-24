Станцию "Электрозаводская" синей ветки соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию московского метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии соединили переходом с будущим пересадочным узлом Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в зоне пересадки закончена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки. В данный момент проводятся монолитные работы. Для соединения двух станций демонтировали кирпичную стену, добавил он.

Кроме того, в подземной части пересадочного узла рабочие начали монтаж инженерных систем, отделку пассажирской зоны, облицовку полов и стен гранитом, а также установку архитектурного освещения.

В другой части пересадки, которую ранее соорудили в открытом котловане, завершается гидроизоляция основных конструкций, начался поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована.

Отмечается, что облик станции синей ветки остался неизменным. Существующие элементы ее оформления, в том числе карниз и художественный тимпан, сохранены. Также со стороны подходного коридора установят два мраморных горельефа – "Путейцы" и "Работницы электрозавода", которые демонтировали более 60 лет назад. Сейчас они находятся на реставрации.

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