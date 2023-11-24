Схема движения временно изменится на ряде улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах столичного Пресненского района. Это связано с проведением международного форума BRICS+ Fashion Summit, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 16:00 29 ноября по 01:00 30 ноября перекроют движение по Большому Патриаршему переулку от Малого Патриаршего переулка до улицы Малой Бронной. Там же с 00:01 29 ноября будет недоступна парковка. Кроме того, нельзя будет проехать по улице Малой Бронной от Большого Патриаршего до Спиридоньевского переулка.

Столичным автомобилистам рекомендовали заранее планировать поездку и выбирать альтернативные маршруты в связи с изменениями.

Ранее сообщалось, что 24 ноября для улучшения движения отменят левый поворот на улицу Салтыковскую с Косинского шоссе при движении в центр. Также изменится режим светофора на перекрестке.

Участок Гжельского переулка в Москве закроют для проезда с 27 ноября