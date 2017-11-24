Новую линию метро от "Улицы Новаторов" в Коммунарку соединят с МЦК

24 ноября, 13:27
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Проект планировки участка новой линии метро – от станции "Улица Новаторов" до станции Крымская МЦК – начнут разрабатывать в Москве. Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Сейчас проектируется Коммунарская линия подземки с семью станциями от "Улицы Новаторов" до "Столбово" протяженностью 15,6 километра. Там появятся станции "Улица Новаторов" (пересадочная с одноименной станцией ТПК), "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка", "Столбово" (пересадочная с одноименной станцией Сокольнической линии). Дополнительно построят участок от станции "Улица Новаторов" до "Севастопольского проспекта" протяженностью 6,5 километра. На нем будет три станции, две из которых –пересадочные с Калужско-Рижской линией метрополитена и МЦК ("Академическая" и Крымская).
Проектирование и строительство осуществят за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Благодаря продлению Коммунарской линии метро до МЦК улучшится транспортная доступность жителей ТиНАО, так что на поездки до центра будет уходить около 20 минут. Кроме того, снизится загрузка южных участков Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий, а также на дороги ЮЗАО. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в районе. Станет возможно дальнейшее продление Коммунарской линии до станции "Нижегородская улица" строящейся Кожуховской ветки. Таким образом, сформируется новый диаметр метрополитена со скоростной беспересадочной связью между территориями ТиНАО, центром и восточными районами столицы.
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