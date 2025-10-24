Движение поездов изменится на МЦД-2 25 и 26 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-2 будут следовать с увеличенными интервалами 25 и 26 октября. Об этом сообщил московский Дептранс.

На центральном участке интервалы движения могут составить до 1 часа 20 минут. На Рижском направлении – от Нахабина до Стрешнева – они будут частично увеличены до 40 минут.

На станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща составы в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино". Кроме того, на Гражданской и Дмитровской по пути в центр изменится платформа отправления. Пассажирам необходимо сверяться с информационным табло.

Также часть поездов со стороны Нахабина проследует от и до Стрешнева, Трикотажной и Красного Балтийца. Некоторые поезда дальнего пригорода будут идти от и до Нахабина.

На Курском направлении ожидаются частичные увеличения интервалов движения до 40 минут. Часть поездов проследует от и до Курской.

В ведомстве рекомендуют пассажирам перед поездкой проверять расписание пригородных и городских поездов на сайте перевозчика.

Уточняется, что временные изменения в движении поездов связаны с проведением работ для возведения на МЦД-2 нового путепровода. Под ним автомобильной дорогой соединят улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев. В будущем это улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский.

Ранее стало известно об изменении графика движения некоторых пригородных поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. До утра воскресенья, 26 октября, пассажирам необходимо сверяться с новой информацией на табло и в расписании.

