Около 6 тысяч автобусов и трамваев закупят для Москвы в ближайшие пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 6 тысяч единиц общественного транспорта закупят для Москвы в ближайшие пять лет. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"С 2010 года мы купили 9,6 тысячи автобусов, трамваев и электробусов. В ближайшие пять лет купим еще около 6 тысяч единиц", – сказал он, передает корреспондент портала Москва 24.

Он также заявил, что полный переход на использование электрического транспорта в Москве может занять 12–13 лет.

По словам Ликсутова, к 2030 году столичный общественный транспорт полностью поменяет свой облик. По его словам, в Москве будут курсировать только электробусы, а бензиновый транспорт исчезнет с улиц.

Ранее заммэра рассказал, что до конца 2018 года в столичном метро запустят еще 23 поезда нового поколения "Москва". Составы будут курсировать по Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Филевской линиям. Запуск новых поездов даст дополнительно около 60 тысяч пассажирских мест в поездах.

В октябре в Дептрансе также сообщили, что в 2023 году трамвайный парк Москвы будет обновлен на 100%. В общей сложности в 2011–2017 годах в столице закупили 260 трамваев. В дальнейшем город планирует закупать по 100 новых трамваев ежегодно.

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