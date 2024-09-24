Генпрокуратура проверит работу весового контроля на дорогах России

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Генпрокуратура после обращения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей начала проверку законности использования автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на дорогах страны, сообщает газета "Известия".

В ассоциации "Грузавтотранс" уточнили, что на некорректную работу весов пожаловались тысячи раз, в результате чего перевозчики получают необоснованные штрафы до 500 тысяч рублей. Ассоциация пришла к выводу, что собственники дорог ненадлежащим образом эксплуатируют АПВГК, что отражается на результатах измерений.

Во многом работа АПВГК зависит от качества дорожного полотна в зоне измерения. Когда машина идет на скорости, колесо может скакать по неровностям и ударять по регистрирующему устройству, а ударные нагрузки заметно превосходят обычные, и погрешность показаний многократно возрастет.

Президент ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов рассказал, что АПВГК часто ошибочно фиксируют нагрузку. Масса транспортного средства может отличаться от данных автоматизированной системы на 5–10%.

В Минтрансе назвали установку АПВГК приоритетным направлением контроля за движением тяжеловесных транспортных средств. В ведомстве заверили, что не собираются от них отказываться.

Чтобы исправить недостатки АПВГК, Минтранс прорабатывает законопроект для создания единой федеральной государственной автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств (АСВГК).

В июне правительство РФ утвердило требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. Кабмин определил места, где можно будет устанавливать устройства. Соответствующие требования вступили в силу с 1 сентября.

Согласно документу, камеры разрешено устанавливать на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП одного вида с материальным ущербом, или две аварии одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых были погибшие или пострадавшие.

Кроме того, такие устройства могут быть размещены на участках с выделенной полосой для общественного транспорта, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, на пешеходных переходах и перекрестках, в местах, где запрещена стоянка или остановка.