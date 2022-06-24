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"Яндекс Go" и Uber восстановили работу приложений после сбоя, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы сервисов.

"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения", – сообщили в компании.

Представитель сервисов принес извинения пассажирам и заявил, что компания приложит усилия к профилактике подобных инцидентов.

По информации пресс-службы, курьеры и водители получат компенсацию за вынужденный простой из-за сбоя.

Днем 24 июня стало известно о сбоях с заказами в сервисах Uber и "Яндекс Go". Проблема отмечалась и на устройствах с операционной системой iOS, и на гаджетах под управлением Android.

