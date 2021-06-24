Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

09:05

Стали известны наиболее угоняемые марки автомобилей в Москве

транспорт

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Автомобили марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Toyota, Mitsubishi и Mercedes стали самыми угоняемыми по данным за период с 1 января по 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Всего за прошлый год злоумышленники похитили 1 640 автомобилей, а с начала января по май текущего – 496 машин.

Как объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов, выбор автоугонщиков обычно обусловлен спросом на рынке. Есть машины-доноры, которые после кражи разбирают и перепродают по деталям, а есть заказные автомобили, которые выслеживаются специально и на которые у злоумышленников заранее уже могут быть готовы документы.

"Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого", – отметил эксперт.

Он также добавил, что на предпочтения автоугонщиков влияет и развитие противоугонных систем. Так, с ростом их сложности пропадает и интерес к краже тех или иных транспортных средств.

Ранее в столичном Дептрансе автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. К владельцам автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину. Однако все, что они делают, это подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать