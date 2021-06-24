Стали известны наиболее угоняемые марки автомобилей в Москве

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Автомобили марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Toyota, Mitsubishi и Mercedes стали самыми угоняемыми по данным за период с 1 января по 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
Всего за прошлый год злоумышленники похитили 1 640 автомобилей, а с начала января по май текущего – 496 машин.
Как объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов, выбор автоугонщиков обычно обусловлен спросом на рынке. Есть машины-доноры, которые после кражи разбирают и перепродают по деталям, а есть заказные автомобили, которые выслеживаются специально и на которые у злоумышленников заранее уже могут быть готовы документы.
"Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого", – отметил эксперт.
Он также добавил, что на предпочтения автоугонщиков влияет и развитие противоугонных систем. Так, с ростом их сложности пропадает и интерес к краже тех или иных транспортных средств.
Ранее в столичном Дептрансе автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. К владельцам автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину. Однако все, что они делают, это подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.
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