В МВД опровергли расширение полномочий автоинспекторов

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В МВД опровергли планы расширить полномочия автоинспекторов, передает РИА Новости. Речь идет не об официальной позиции ведомства, а об одной из точек зрения, высказанных на конференции, пояснили в МВД.

Научно-практическая конференция прошла на площадке Научного центра безопасности дорожного движения 20 июня. Эксперты различных ведомств обсуждали актуальные вопросы, в том числе меры по повышению безопасности на дорогах.

Как отметили в пресс-службе МВД, "прозвучавшие на форуме научные доклады, суждения носили дискуссионный характер". Представителей прессы попросили не обобщать и не искажать их смысл. Сотрудники ведомства подчеркнули, что "распространенные в СМИ предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции" не являются "официальной позицией МВД России".

По итогам конференции СМИ писали, что инспекторам ГИБДД предлагают позволить ограничивать водительские права без суда. Прозвучало мнение, что нужно сокращать компетенцию судей и расширять полномочия инспекторов, так как КоАП практически превратился в экономический рычаг, который позволяет пополнить бюджет за счет штрафов.

Ранее ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для водителей. Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики. Кассетный тест определяет сразу несколько самых распространенных видов запрещенных веществ, пояснили эксперты. Если при проведении экспресс-тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.