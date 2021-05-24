В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин

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Редкий советский лимузин выставили на продажу в Москве. За ЗИС-110 1948 года выпуска владелец рассчитывает выручить 57 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте auto.ru.

Как следует из сообщения, за прошедшие 73 года пробег машины составил всего 10 тысяч километров.

Производство ЗИС-110 началось в 1945 году и продолжалось до 1958 года. За это время было выпущено 2089 единиц данной модификации.

Особенностью машины является задний привод, а также восьмицилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом шесть литров. Мощность агрегата составляет 140 лошадиных сил.

В августе 2020 года за 350 тысяч долларов был продан кабриолет Delahaye 175. В 1980-х годах этот автомобиль принадлежал музыканту Элтону Джону.