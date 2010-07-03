Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОСК.

"24 мая на судостроительном заводе "Лотос" состоялся спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD для дальнейшей достройки на воде. <...> На лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний", – передает ОСК.

Каюты оформлены в бежевых тонах с яркими акцентами. В лайнере есть каюты для людей с ограниченными возможностями. Полы застелены ковролином, мебель текстильная. Также предусмотрено свободное пространство для багажа, есть телевизоры со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, Wi-Fi, судовая радиотрансляция, внутренняя и внешняя телефонная связь.

Каюты оборудованы розетками европейского и американского образца. В номере будет сейф, холодильник, мини-бар, фен, полотенца, халаты, детские кроватки. Палубы между собой соединяют лестницы, лифты. В общих зонах есть огнетушители.

Ранее сообщалось, что сезон речных круизов стартовал в Москве.