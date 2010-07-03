Рейс Курган – Москва задерживается на 9 часов по техническим причинам

Рейс авиакомпании Utair, который должен был в пятницу утром вылететь из Кургана в Москву, перенесли более чем на девять часов, следует из данных на электронном табло международного аэропорта Кургана. Вылета ожидают 140 пассажиров.
"Рейс должен был отправиться в 06.50 (04.50 мск), но из-за технических неполадок с самолетом был отложен до 16.10 (14.10 мск)", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы воздушной гавани.
Специалисты авиакомпании ожидают прибытия технического персонала из Тюмени. О характере неполадок не сообщается.
Большинство пассажиров – местные жители, на время ожидания они разъехались по домам. Иногородние размещены в гостинице, им предоставляются все необходимые услуги.
Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.
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