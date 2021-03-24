Эксперт прокомментировал проект о бесплатном проезде школьников в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициативу предоставить школьникам бесплатный проезд в общественном транспорте стоит оценивать положительно, если государство будет компенсировать перевозчикам потери. Такое мнение высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в эфире радио КП.

"Эту инициативу стоит, наверное, поддерживать. Но за перевозки, за расходы кто-то должен отвечать. Если государство готово компенсировать данные потери перевозчикам, тогда данную инициативу стоит поддерживать", – сказал Зотов.

Он отметил, что нынешняя версия законопроекта не предусматривает полного освобождения детей от оплаты проезда.

"Сразу скажу, что нынешний законопроект, который принят, не говорит, что дети ездят бесплатно, там будет установлена административная ответственность для родителей. Если мы говорим про перевозчиков, безусловно, они понесут потери и точно будут повышать стоимость", – сказал эксперт.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей младше 16 лет. Зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев пояснил, что принятие законопроекта позволит избежать создавшейся коллизии, при которой детям фактически уже разрешен проезд без билета.