Сбой в движении поездов в сторону столицы произошел на МЦД-1

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение поездов в сторону столицы затруднено на маршруте Московских центральных диаметров (МЦД).

Также сбой в графике зафиксирован на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Причиной является частичное повреждение контактного провода на станции "Тимирязевская".

Как сообщила пресс-службе АО "Центральная ППК" в Twitter, бригада энергетиков оперативно восстановила провод.

Для сокращения опоздания поездов и восстановления графика будут внесены точечные корректировки в расписание.

Ранее стало известно, что в апреле 2021 года пассажирам МЦД-1 станут доступны аудиоэкскурсии.