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14:19

Дороги Москвы будут перегружены из-за непогоды в выходные

транспорт дороги

14:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение на столичных дорогах может осложниться из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

По прогнозу синоптиков, 26 и 27 января в городе ожидаются снегопад, местами метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду. К утру понедельника может выпасть около 20 миллиметров осадков.

Из-за непростых погодных условий ожидаются затруднения движения на дорогах, возможна загрузка, типичная для будних дней. Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в таких местах, где есть подъемы, при снегопаде часто возникают сложности с проездом большегрузов.

В выходные из-за снегопада может увеличиться число мелких и средних ДТП. Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и помнить о более длинном тормозном пути автомобиля.

В субботу и воскресенье в городе будет работать 16 экипажей "Дорожного патруля". Патрульные не только будут помогать водителям при авариях и мелких неисправностях машин, но и смогут регулировать движение на сложных перекрестках и вытягивать из сугробов застрявшие автомобили. По телефону 3210 будут приниматься сообщения о поломках светофоров и дорожных знаков, ремонтные бригады будут оперативно чинить объекты транспортной инфраструктуры.

"Москва в цифрах": куда девается снег

Наземный транспорт столицы подготовили к работе в сложных погодных условиях и при морозах, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Речь идет об автобусах, электробусах, троллейбусах, трамваях Мосгортранса и автобусах частных перевозчиков, работающих на маршрутах в черте города.

Сотрудники Мосгортранса ежедневно проверяют работу отопительных систем транспортных средств и оборудования электробезопасности, а также уплотнители дверей, форточек и люков. Водителей регулярно инструктируют по работе в непогоду.

Технические и аварийные службы Мосгортранса круглосуточно следят за контактной сетью и другими объектами инфраструктуры наземки. Трамвайные пути, разворотные кольца, стрелочные переводы очищают от снега.

транспорт дороги

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