Павильон МЦД на площади Киевского вокзала за день посетили 650 человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала за первый день его работы посетили 650 человек, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, чаще всего посетители спрашивают консультантов, пройдет ли МЦД по их району или городу и как можно будет оплатить поездку.

Также посетителей больше всего интересует макет вагона поезда "Иволга". В него можно зайти и опробовать USB-зарядки, бесплатный городской Wi-Fi, удобство и обивку кресел и теплые поручни. Благодаря очкам виртуальной реальности можно почувствовать себя машинистом поезда и проехать по МЦД-1 и МЦД-2.

Работать демонстрационный павильон МЦД будет без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять–шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".