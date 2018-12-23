Павильон МЦД на площади Киевского вокзала за день посетили 650 человек

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала за первый день его работы посетили 650 человек, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, чаще всего посетители спрашивают консультантов, пройдет ли МЦД по их району или городу и как можно будет оплатить поездку.
Также посетителей больше всего интересует макет вагона поезда "Иволга". В него можно зайти и опробовать USB-зарядки, бесплатный городской Wi-Fi, удобство и обивку кресел и теплые поручни. Благодаря очкам виртуальной реальности можно почувствовать себя машинистом поезда и проехать по МЦД-1 и МЦД-2.
Работать демонстрационный павильон МЦД будет без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.
Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00.
Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять–шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".
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